برشلونة يتخلص من اللاعب السنغالي موسى واغي

تخلص نادي برشلونة الإسباني من لاعب جديد بعد موافقته على انتقال السنغالي موسى واغي إلى باوك اليوناني على سبيل الإعارة، بعد ابتعاده عن خطط المدير الفني الجديد رونالد كومان.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن الظهير الأيسر السنغالي سينتقل على سبيل الإعارة مرة أخرى هذا الموسم لخروجه بعيدا عن خطط كومان، الذي تركه خارج التشكيلة في ثلاث مباريات ودية قبل الموسم.

وبعد أن لعب على سبيل الإعارة مع نيس الفرنسي منذ كانون الثاني الماضي، سينتقل واغي الآن إلى باوك اليوناني، الذي ينتظر وصوله، يوم الأحد، لإنهاء إجراءات انتقاله بمجرد اجتياز الفحص الطبي.

سينضم واغي إلى باوك على سبيل الإعارة مع خيار شراء، بمبلغ لم يتم تحديده بعد، وذلك بعد انضمامه إلى برشلونة في صيف 2018 بعد مشاركته في مونديال روسيا مع منتخب السنغال، وقد خاض الدولي السنغالي (21 عاما) ست مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة.

وواغي واحد من عدد من اللاعبين الذين يريد برشلونة التخلص منهم لتوفير رواتبهم بعد إيفان راكيتيتش الذي انتقل إلى اشبيلية ومن المتوقع أن يكون أرتورو فيدال التالي، إذ قالت الصحيفة ذاتها إن فيدال سيطير إلى ميلانو يوم الأحد، لإنهاء إجراءات انتقاله إلى إنتر ميلان وتوقيع عقد لمدة عامين.



وأنهى فيدال علاقته ببرشلونة بالفعل، حيث سيدفع إنتر مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت ليحقق رغبة برشلونة في تخفيض رواتب لاعبيه.



ولم يشارك فيدال في مواجهة إلتشي الودية التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف من توقيع أنطوان غريزمان.



