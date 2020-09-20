واشنطن تعيد فرض العقوبات على إيران بـ"سناباك" .. وتحذر بمحاسبة المخالفين

أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، تفعيل آلية "سناباك" وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات صحفية، إن "العقوبات المُعاد فرضها على إيران تشمل تمديدًا مؤقتًا لحظر الأسلحة".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "الالتزام بالعقوبات المُعاد فرضها على إيران".

وحذر بومبيو، من أنه "ستكون هناك عواقب إذا رفضت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الالتزام بالعقوبات المُعاد فرضها على إيران".

وأشار بومبيو إلى أن "إيران تشكل أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط، وإعادة فرض العقوبات عليها خطوة نحو تعزيز السلم والأمن الدوليين".

ولفت إلى "إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم والولايات المتحدة لن تسمح لها بالحصول على سلاح نووي".

وأوضح أن واشنطن "ستعلن خلال الأيام المقبلة إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ العقوبات المُعاد فرضها على إيران ومحاسبة المخالفين لها".

و"سناباك" هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.



وكان القرارٌ صدر في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.



وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.



ولتفعيل هذه الآلية سيتعين على الولايات المتحدة تقديم شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، على أن تقوم الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر لثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.



وفي حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ "سناباك" من دون موافقة مجلس الأمن.



وبالتالي تعاد كافة العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن على إيران.



وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد أعلن في أغسطس/آب 2015، أنه من حق بلاده بدون دعم الأعضاء الآخرين في الاتفاق، استخدام آلية سناباك، وإحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، في حال لم تمتثل إيران لتنفيذ تعهداتها.