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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 20 أيلول 2020 12:13 م

القبض على ما يسمى قناص الجنوب في داعش الإرهابي بعملية استخباراتية مشتركة

داعش
أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على ما يسمى قناص الجنوب في داعش بعملية استخباراتية مشتركة.

وذكرت الوكالة في بيان، أنه "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد بالتنسيق مع قوة من أسايش السليمانية، ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر، نفذت عملية استخبارية مشتركة، أسفرت عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش، والذي عمل بما تسمى "ولاية الجنوب قاطع الفاروق بكنا متعددة بينها قناص الجنوب، بمنصب قناص لعصابات داعش في منطقة البحيرات والجرف".

وأوضحت انه "تبين أن لديه اصدار مرئي بث بصوته من خلال ما تسمى وكالة أعماق، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف باشتراك في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وأيضا لدية ارتباطات مع عناصر داعش الإرهابية في ما يسمى قاطع الفلوجة منطقة الزيدان، حيث أودع التوقيف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية".
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