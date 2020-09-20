الجبوري: كتلة تحالف القوى مع الدوائر المتعددة التي صوت عليها البرلمان بشكل كامل

أكد النائب عن تحالف القوى العراقية أحمد مظهر الجبوري، أن تحالفه مع الدوائر المتعددة من أجل مشاركة الشخصيات الوطنية في انتخابات مجلس النواب .



وقال الجبوري في بيان صحفي: انسجاما مع متطلبات الشعب ، فإن كتلة تحالف القوى مع الدوائر المتعددة التي صوت عليها البرلمان بشكل كامل حتى تستطيع الشخصيات الوطنية المشاركة في انتخابات مجلس النواب ، الذي هو قبة ولادة الحكومات .



وأضاف :" أن هناك جدلا واضاح وخلافات سياسية من قبل احزاب متنفذة هدفها الوحيد الحفاظ على مكاسبها ومقاعدها في المرحلة المقبلة ، دون النظر والاخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب ، ونسف ما طلبته المرجعية التي تناغمت مع المطالب الشعبية ".



وأشار الجبوري إلى استحالة الرجوع للدائرة الواحدة ، رغم الضغط السياسي الكبير، لأن المجلس صوت على الدوائر المتعددة "، مبينا انه : " في ديالى مثلا هناك احزاب متنفذة تريد اختزال المحافظة بدائرتين انتخابيتين بغية توزيع شخصياتها على المحافظة لجني وكسب اكبر عدد من المقاعد ، لذلك القوى الوطنية في البرلمان عازمة على ان تذهب الى الدوائر المتعددة ،وكلما كثر عدد الدوائر ازداد عدد الشخصيات الوطنية وغير المتحزبة في البرلمان".