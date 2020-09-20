بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 20 أيلول 2020
آخر الأخبار
خلاطي: أغلب القوى السياسية مع الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الخفاجي: وجود خروقات لعبور المنافذ الحدودية أمر غير صحيح النجيفي: جدل داخل البرلمان من تكرار سيناريوهات الانتخابات المزورة الصحة: عدد الإصابات بكورونا لايزال محدودا بالعراق.. ووفاة 3 مصابين في ذي قار عاجل.. رئيس الجمهورية يلتقي ضباطاً شاركوا في اعتقال قاتل ’شيلان’ وأسرتها|صور البديري: بعض القوى السياسية تقول أمام الإعلام شيئاً وفي الخفاء أشياء مختلفة رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير المملكة العربية السعودية مصرف الرشيد يحذر من ترويج السلف والقروض خارج فروعه ويخلي مسؤوليته عن اية تبعات وزير النقل : مشروع ميناء الفاو سيتم اكماله عن طريق الاقتراض نائب عن تحالف القوى : نحن مع الدوائر المتعددة لانهاء هيمنة الاحزاب المتنفذة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 20 أيلول 2020 11:49 ص

الانتخابات المبكرة على نار حامية.. والنازحون يبدون مخاوفهم من سطوة المليشيات وتزوير الأصوات

الكاظمي والميليشيات

بدت الانتخابات المبكرة، المقررة في حزيران المقبل، على نار حامية، وسط خلافات كبيرة بين التيارات السياسية على قانون الاقتراع، لا سيما في خصوص الدوائر المتعددة.

وقد بدأ العد التنازلي لموعد إجراءات الانتخابات النيابية المبكرة، ثمانية أشهر فقط تفصل البلاد عن انتخابات وصفت بأنها "مصيرية"، وسط شكوك ومخاوف عدّة.

وأشار مراقبون إلى وجود أكثر من مليون ونصف نازح خارج ديارهم، في ظل قانون انتخابي مقترح قد لا يضمن حقهم بالتمثيل الصحيح.

وقد حذّر الرئيس، برهم صالح، ، من التراخي في محاسبة المسؤولين الفاسدين والمعرقلين لبناء الدولة، داعياً إلى إجراء انتخابات بعيداً عن "سطوة السلاح".

في المقابل، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانتخابات نزيهة، شرط إقرار قانون الانتخابات الذي لا يزال قيد المناقشات في البرلمان.

في السياق نفسه، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، القوى السياسية، إلى تحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات.

وقال الحلبوسي، في كلمته خلال المؤتمر ذاته، إنه يرجو من القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات، داعياً إلى ضرورة التفكير بإطار وطني وإعادة الثقة بالعملية السياسية. وأضاف أنه يجب توفير الأجواء المناسبة لإكمال إجراء الانتخابات، مبيناً أن المواطن يحتاج إلى أجواء حرة وكريمة للإدلاء بصوته.

وأكد أن أكثر من 3 سنوات على تحرير آخر البلدات من سيطرة تنظيم "داعش"، وبعض النازحين وتحديداً من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ومناطق غرب نينوى كقضاء سنجار والنواحي المحيطة به، عاجزون عن العودة بسبب هيمنة مليشيات مرتبطة بإيران على بلدات ومدن ترفض الانسحاب منها منذ سنوات.

وللأسباب نفسها التي تعيق عودتهم، يخشى النازحون من عدم إمكانية تحقيق البلاد انتخابات عادلة ونزيهة تكفل تمثيلهم، لاسيما بعد تسريبات عن مقترح قانون الدوائر المتعددة، الذي ضم وحدات إدارية أخرى إلى الموصل لتعتبر دائرة انتخابية واحدة.

ودمج المدينة التي عادة ما تستحوذ على 6 مقاعد انتخابية مع مدن لا يمكنها الحصول على مقعد برلماني واحد وإن اجتمعت، يثير المخاوف من محاولات الهيمنة على ثقل الموصل الانتخابي لمصلحة مناطق أخرى مؤيدة للمليشيات الإيرانية، وفقاً للمتابعين.

من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور ماجد السامرائي، أنّ "القانون الجديد الذي لم يقر بشكل كامل بعد، يعتمد على الدوائر المتعددة، أي أقضية ونواحي ستشكل وحدة انتخابية، ما قد تستغلها الأحزاب والميليشيات دون أدنى شك".

وأكّد أنّ "واقع الحال والظروف التي عاشتها محافظات النزوح الستة، حيث استغلت الميليشيات المسلحة نفوذها لتستوطن هذه الأراضي، يعني أنها توظف عناصرها في موضوع الدوائر المتعددة لتستولي على أصوات النازحين".

وقال إنّ "الجماعات المسلحة المؤيدة لإيران تهدف بشكل رئيسي إلى استغلال أصوات النازحين، لتزعم أنّ لديها تأييدا جامعا في العراق بكل محافظاته"، لافتاً إلى أنّها "ستعيد الأسلوب نفسه الذي اتبعته عام 2018، لكي تتحول هذه العصابات إلى أعضاء برلمانية، عبر تزوير وشراء الأصوات".

وشدد على أنّ "الجماعات المسلحة مسيطرة على مناطق النازحين، وستأخذ أصواتهم من خلال التزوير أو السلاح".

واعتبر المحلل السياسي أنّ "البطاقة البيومترية هي أساس في الانتخابات إذا كانت جدية، ولكنها لن تتوفر لجميع الناخبين ولاسيما في محافظات النزوح، ما يطرح خيار العودة للبطاقات التقليدية، الأمر الذي يرفع إمكانية التزوير"، قائلاً إنّ "الجميع يعلم أنّ انتخابات 2018 سادها تزوير وشراء للأصوات بشكل فاضح، وخاصة في مناطق النزوح، ولذلك ستلتف الكتل السياسية الكبيرة، وتتحكم من جديد مسيطرةً على الانتخابات".

ولفت إلى أنّ "القانون الجديد لحظ الترشيح الفردي، والفوز لمن يحصل على الاصوات الأعلى، ولكن هناك خلل فني واضح، إذ أنّ التوزيع بين 50% للأحزاب و50% للأفراد، وهذا يؤشر إلى أنّ الاحزاب الكبيرة ستلتف حول الترشيحات الفردية، لنعود مرة أخرى الى سوق البازار الذي ساد في الانتخابات السابقة".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

توسونامي كورونا يزلزل الاقتصاد العالمي وتحذيرات من تأثيرات الموجة الثانية للوباء 20 أيلول 2020 04:10 م

كورونا في العراق

الصحة: عدد الإصابات بكورونا لايزال محدودا بالعراق.. ووفاة 3 مصابين في ذي قار 20 أيلول 2020 03:27 م

الكاظمي-2-696x464

تقرير: بعد خسارة الملالي نفوذه على الحكومة العراقية .. إيران تلتف حول البرلمان والوزارات 20 أيلول 2020 03:08 م

احتجاجات

بعد استهداف ناشطَين في الحراك المدني.. احتجاجات واسعة وإغلاقاً للطرق في ذي قار 20 أيلول 2020 12:44 م

مايك بومبيو

بومبيو يُعلن إعادة فرض العقوبات الأممية كافة على إيران 20 أيلول 2020 12:33 م

safe_image

واشنطن تعيد فرض العقوبات على إيران بـ"سناباك" .. وتحذر بمحاسبة المخالفين 20 أيلول 2020 12:16 م

الكاظمي

مراقبون يعددون ملفات الفساد ويشككون في قدرة الكاظمي على مواجهتها 20 أيلول 2020 12:12 م

دولار

بسبب سياسات نظام الحمدين الفاشلة..عجز تاريخي في أصول البنوك القطرية وأزمة في المستحقات الدولارية 20 أيلول 2020 11:58 ص

التعليقات