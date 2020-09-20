الانتخابات المبكرة على نار حامية.. والنازحون يبدون مخاوفهم من سطوة المليشيات وتزوير الأصوات

بدت الانتخابات المبكرة، المقررة في حزيران المقبل، على نار حامية، وسط خلافات كبيرة بين التيارات السياسية على قانون الاقتراع، لا سيما في خصوص الدوائر المتعددة.

وقد بدأ العد التنازلي لموعد إجراءات الانتخابات النيابية المبكرة، ثمانية أشهر فقط تفصل البلاد عن انتخابات وصفت بأنها "مصيرية"، وسط شكوك ومخاوف عدّة.

وأشار مراقبون إلى وجود أكثر من مليون ونصف نازح خارج ديارهم، في ظل قانون انتخابي مقترح قد لا يضمن حقهم بالتمثيل الصحيح.

وقد حذّر الرئيس، برهم صالح، ، من التراخي في محاسبة المسؤولين الفاسدين والمعرقلين لبناء الدولة، داعياً إلى إجراء انتخابات بعيداً عن "سطوة السلاح".

في المقابل، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانتخابات نزيهة، شرط إقرار قانون الانتخابات الذي لا يزال قيد المناقشات في البرلمان.

في السياق نفسه، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، القوى السياسية، إلى تحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات.

وقال الحلبوسي، في كلمته خلال المؤتمر ذاته، إنه يرجو من القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات، داعياً إلى ضرورة التفكير بإطار وطني وإعادة الثقة بالعملية السياسية. وأضاف أنه يجب توفير الأجواء المناسبة لإكمال إجراء الانتخابات، مبيناً أن المواطن يحتاج إلى أجواء حرة وكريمة للإدلاء بصوته.

وأكد أن أكثر من 3 سنوات على تحرير آخر البلدات من سيطرة تنظيم "داعش"، وبعض النازحين وتحديداً من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ومناطق غرب نينوى كقضاء سنجار والنواحي المحيطة به، عاجزون عن العودة بسبب هيمنة مليشيات مرتبطة بإيران على بلدات ومدن ترفض الانسحاب منها منذ سنوات.

وللأسباب نفسها التي تعيق عودتهم، يخشى النازحون من عدم إمكانية تحقيق البلاد انتخابات عادلة ونزيهة تكفل تمثيلهم، لاسيما بعد تسريبات عن مقترح قانون الدوائر المتعددة، الذي ضم وحدات إدارية أخرى إلى الموصل لتعتبر دائرة انتخابية واحدة.

ودمج المدينة التي عادة ما تستحوذ على 6 مقاعد انتخابية مع مدن لا يمكنها الحصول على مقعد برلماني واحد وإن اجتمعت، يثير المخاوف من محاولات الهيمنة على ثقل الموصل الانتخابي لمصلحة مناطق أخرى مؤيدة للمليشيات الإيرانية، وفقاً للمتابعين.

من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور ماجد السامرائي، أنّ "القانون الجديد الذي لم يقر بشكل كامل بعد، يعتمد على الدوائر المتعددة، أي أقضية ونواحي ستشكل وحدة انتخابية، ما قد تستغلها الأحزاب والميليشيات دون أدنى شك".

وأكّد أنّ "واقع الحال والظروف التي عاشتها محافظات النزوح الستة، حيث استغلت الميليشيات المسلحة نفوذها لتستوطن هذه الأراضي، يعني أنها توظف عناصرها في موضوع الدوائر المتعددة لتستولي على أصوات النازحين".

وقال إنّ "الجماعات المسلحة المؤيدة لإيران تهدف بشكل رئيسي إلى استغلال أصوات النازحين، لتزعم أنّ لديها تأييدا جامعا في العراق بكل محافظاته"، لافتاً إلى أنّها "ستعيد الأسلوب نفسه الذي اتبعته عام 2018، لكي تتحول هذه العصابات إلى أعضاء برلمانية، عبر تزوير وشراء الأصوات".

وشدد على أنّ "الجماعات المسلحة مسيطرة على مناطق النازحين، وستأخذ أصواتهم من خلال التزوير أو السلاح".

واعتبر المحلل السياسي أنّ "البطاقة البيومترية هي أساس في الانتخابات إذا كانت جدية، ولكنها لن تتوفر لجميع الناخبين ولاسيما في محافظات النزوح، ما يطرح خيار العودة للبطاقات التقليدية، الأمر الذي يرفع إمكانية التزوير"، قائلاً إنّ "الجميع يعلم أنّ انتخابات 2018 سادها تزوير وشراء للأصوات بشكل فاضح، وخاصة في مناطق النزوح، ولذلك ستلتف الكتل السياسية الكبيرة، وتتحكم من جديد مسيطرةً على الانتخابات".

ولفت إلى أنّ "القانون الجديد لحظ الترشيح الفردي، والفوز لمن يحصل على الاصوات الأعلى، ولكن هناك خلل فني واضح، إذ أنّ التوزيع بين 50% للأحزاب و50% للأفراد، وهذا يؤشر إلى أنّ الاحزاب الكبيرة ستلتف حول الترشيحات الفردية، لنعود مرة أخرى الى سوق البازار الذي ساد في الانتخابات السابقة".