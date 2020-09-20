الموت يغيب الشاعر العراقي عادل محسن في لبنان

غيب الموت الشاعر العراقي عادل محسن بعد معاناته مع المرض الذي لم يمهله طويلا.



وكانت الحالة الصحية للشاعر الراحل قد تدهورت في الأيام الماضية نقل على إثرها للعلاج في لبنان إلى أن توفي هذا اليوم.



والراحل من مواليد 1960 وهو خريج كلية التربية في جامعة بغداد لعام 1985 ويعد من الأسماء المعروفة في الأوساط الشعرية العراقية وكتب العديد من القصائد والنصوص الغنائية لعدة مطربين وعمل أيضا في تقديم البرامج الشعرية في عدد من القنوات الفضائية.