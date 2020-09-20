النقل: إرسال باخرة عراقية تحمل مساعدات من ميناء أم قصر في البصرة إلى لبنان

أعلنت وزارة النقل، أن الباخرة "بصرة" التابعة إلى الشركة العامة للنقل البحري نقلت مادة الطحين كمساعدات من العراق إلى الشعب اللبناني.

وقال المدير العام للنقل البحري محي الدين الامارة في بيان للوزارة، إن إرسال تلك المساعدات جاء ضمن الدور الانساني الرامي لتعزيز التعاون الدولي والعربي ومساهمة العراق ومساعدته للشعب اللبناني، وتوجيه الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى تحميل الباخرة "البصرة" بنحو 10 آلاف طن من الطحين كمساعدة للشعب اللبناني الشقيق والوقوف معه في الظرف الراهن.

وأضاف البيان، أن الباخرة رست على رصيف رقم 4 في ميناء ام قصر الجنوبي ليتم تحميلها بـ 200 الف كيس من الطحين وتقوم ملاكات الميناء بشحن الباخرة بوقت قياسي.