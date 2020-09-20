بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 20 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 20 أيلول 2020 11:20 ص

قائد شرطة ذي قار يدعو إلى ضبط النفس والسيطرة على الهدوء

قائد شرطة محافظة ذي قار العميد حازم الوائلي
دعا قائد شرطة محافظة ذي قار العميد حازم الوائلي جميع أهالي المحافظة إلى ضبط النفس والسيطرة على الهدوء وعدم الانجرار وراء ما وصفها بالفتنة.

وقال الوائلي في منشور له على صفحته الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، إنه يعاهد الجميع باستنفار جميع الجهود الأمنية لتحرير الناشط المختطف سجاد العراقي.

وتزامن مع نداء قائد الشرطة قطع 3 جسور وسط مدينة الناصرية من قبل محتجين طالبوا بإطلاق سراح الناشط المختطف سجاد العراقي والذي تم اختطافه من قبل مسلحين مجهولين مساء اليوم بعد امهال الأجهزة الامنية ساعة واحدة فقط لإطلاق سلاحه والقبض على الخاطفين.
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