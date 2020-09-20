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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 أيلول 2020 11:11 ص

البخاتي يدعو الحكومة لاستمرار جهود مكافحة الفساد وعدم الرضوخ للضغوط

جام البخاتي
دعا النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، ، الحكومة الى استمرار جهودها ضد الفاسدين وان تطال الذين ما زالوا يمتهنون الفساد ويسيؤون الى الدولة.

وقال بخاتي اننا "في الوقت الذي نثمن فيه الخطوات التي اتخذتها الحكومة باتجاه محاسبة الفاسدين واعتقال البعض منهم، نتمنى منها الاستمرار في تلك الجهود بدعم شعبي وسياسي وعدم الرضوخ لاي ضغوط ، وان تطال اكثر الفاسدين الذين ما زالوا يمتهنون الفساد ويسيؤون الى بناء الدولة"، .

 واضاف :"سنبقى داعمين للحكومة في جهودها ونقف معها في كشف هؤلاء الفاسدين وتعريتهم امام الرأي العام العراقي.
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