التعليم العالي تمدد فترة تقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الاولية الى غاية 2020/11/26.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان صحفي :" ان وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات الطلبة المرقنة قيودهم ابتداء من السنة الدراسية 2009 /2010 ولغاية العام الدراسي 2019/2018".



واضاف :" ان تقديم الطلبات الى الجامعات يستمر الى غاية 2020/11/26 "، لافتا الى :" ان مباشرة هؤلاء الطلبة ستكون في السنة الدراسية 2021/2020 ".