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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 أيلول 2020 10:59 ص

القبض على ثلاثة عناصر من داعش الإرهابي في كركوك

داعش الارهابي
ألقى جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك ،القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية  ينتمون إلى ما يسمى ديوان الجند بصفة مقاتلين.

 وقال في بيان ان مفارزه في محافظة كركوك  القت القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية ينتمون إلى ولاية كركوك يعملون بما يسمى ديوان الجند بصفة مقاتلين"،مشيراً إلى" أن العملية تمت على وفق مذكرات قبض قضائية"
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