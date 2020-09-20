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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 أيلول 2020 10:57 ص

اختطاف ناشط و إصابة آخر في الناصرية

وزارة الداخلية
اعلن مصدر امني  عن  اختطاف ناشط واصابة آخر في الناصرية مركز  محافظة ذي قار. 

ونقل التلفزيون  المحلي عن المصدر قوله :" ان مسلحين يستقلون عجلة رباعية الدفع  اختطفوا ناشطا مدنيا ، فيما اصيب آخر ، عند المدخل الشمالي لمدينة الناصرية 

 واشار الى  انه تم التعرف على الناشط المصاب ويدعى باسم فليح، بينما لم تحدد هوية الناشط المختطف حتى الان، في حين تناقل عدد من المدونين ان الناشط المختطف هو سجاد العراقي.
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