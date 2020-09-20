نائب يرجح وصول مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب اليوم

رجح عضو في اللجنة المالية النيابية، ان يصل مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب اليوم الاحد.

وقال شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية، ان"مشروع قانون الموازنة لم يصل الى مجلس النواب الى الان".

ورجح ميرزا، ان يصل مشروع القانون الى مجلس النواب اليوم ، مبينا انه"في حال وصل مشروع القانون سيدرج ضمن فقرات الجلسة رقم 6 التي ستعقد غدا الاثنين .