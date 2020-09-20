الكاظمي يوجه بمنع سفر جميل الشمري لتورطه بقتل متظاهري الناصرية

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري.
وقال احمد ملا طلال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء في تغريدة :" ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه باصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية، وذلك على خلفية منحه اجازة وهمية للعلاج خارج العراق.
وقال احمد ملا طلال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء في تغريدة :" ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه باصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية، وذلك على خلفية منحه اجازة وهمية للعلاج خارج العراق.