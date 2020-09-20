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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 أيلول 2020 10:47 ص

الكاظمي يبحث مع بلاسخارت التنسيق بشأن الانتخابات المقبلة

الكاظمي وبلاسخارت
بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،  مع  الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت  التنسيق بشان الانتخابات المقبلة.

وقال بيان لمكتب الكاظمي انه جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك مع البعثة الأممية في مجال التنسيق لإجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة، المقرر إجراؤها في حزيران من العام المقبل، ودورها في المراقبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

 واضاف انه تمت مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة  بشان ملف النازحين، وبحث الجهود الحكومية التي تنصب في حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن.
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