العراق يعيد فتح المساجد والمتنزهات.. مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، إعادة فتح المساجد والمتنزهات ومدن الألعاب، مع الالتزام بالوقاية والتباعد الاجتماعي.

وأشارت إلى أن العراق قرر المضي بالشراكة مع الصين والإمارات، بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه.

وقالت اللجنة، إنها اتخذت عدة قرارات أهمها عدم استقبال الزائرين من أي دولة في العالم، وإعادة فتح المساجد والمتنزهات ومدن الألعاب، مع الالتزام بالوقاية والتباعد.



وأضافت أن العراق قرر المضي بالشراكة مع الصين والإمارات، بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه.



يذكر أن اللجنة أصدرت في وقت سابق، قرارات جديدة، من بينها إعادة فتح المطاعم، وتقليص ساعات حظر التجوال، في خطوة تهدف إلى اعادة الحياة إلى طبيعتها من جديد .



وتضرر العراق بشدة جراء وباء كوفيد-19 مع ما يقرب من 280 ألف إصابة وأكثر من 7800 وفاة في هذا البلد الذي يعاني نظامه الصحي منذ سنوات.

وتم رفع إجراءات الإغلاق في يوليو الماضي، ولا تفرض السلطات حاليا سوى حظر تجول ليلي لبضع ساعات كما أنها أعادت فتح كل المطارات في البلاد.



وتجمع الآلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مسجد في شرق بغداد أمس، الجمعة، في أول صلاة جماعية أسبوعية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في العراق.



وحظِرت تجمعات المصلين في المساجد لمدة ستة أشهر، لكن مقتدى الصدر أعلن الأربعاء أنه سيقيم صلاة في الهواء الطلق في معقله.

كما أعلنت دائرة صحة ديالى، عن تسجيل٧٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، إن صحة ديالى أجرت فحوصات مختبرية لـ٣٨٦مسحة جديدة تبين بان ٧٠منها موجبة أي مصابة بينها ٢ للكوادر الصحية.

وأضاف العزاوي، أن١١٦ حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما لم تسجل اي حالة وفاة.

وأشار العزاوي إلى أن تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى ٨٦٠٠حالة فيما حالات الشفاء بلغت ٨٠٩٩وحالات الوفاة ١٩٧حالة.

وكانت ديالى سجلت في آذار الماضي أول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.