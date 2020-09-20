بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 20 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 20 أيلول 2020 09:41 ص

رسول: عملية أمنية لتطهير جزيرة "كنعوص" بنينوى من الإرهابيين

القوات الأمنية
أكد الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، شروع قوات عراقية بواجب تفتيش وتطهير جزيرة "كنعوص" بنينوى، من الإرهابيين.

وقال رسول في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شرعت قيادة عمليات نينوى من خلال قوات مشتركة من فرقة المشاة 14 وفرقة المشاة 16 وقيادة الحشد الشعبي لمحافظة نينوى، ومديرية شرطة نينوى، بواجب تفتيش وتطهير جزيرة كنعوص للقضاء على بقايا عصابات "داعش" الإرهابية وتدمير أوكارهم ولتعزيز الأمن والاستقرار".

وأعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على آمرين لداعش يعملان لما يسمى قاطع الرمادي في محافظة الأنبار. وقالت الوكالة في بيان ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة في مديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية.

وأوضحت أن من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بنيتهما تنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة بعد أن كانا هربا الى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير، ليتم تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل.
 وفي ميسان، قالت قيادة فرقة الرد السريع في بيان، إن قوة من الفوج الثالث اللواء الأول فرقة الرد السريع تمكنت من اعتقال مطلوبين اثنين.
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