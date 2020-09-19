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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 أيلول 2020 03:58 م

برلماني يتحدث عن إسقاط تهم الإرهاب عن دواعش بوساطة سياسية

داعش
اتهم عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري يوم السبت سياسيين (لم يسمهم) بالتوسط في تحويل تهم الارهاب عن اشخاص ينتمون الى تنظيم داعش، وتحويل قضاياهم الى المحاكم المدنية.
وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان "هنالك مساومات للإرهابيين الذين بطشوا في نينوى وكان لهم دور في دخول داعش، بعد ان ابدلوا جلودهم حاولوا الدخول باتجاهات اخرى"، مردفا بالقول ان "بعض السياسيين من خارج المحافظة يتوسطون لدى القضاء لتحويل قضاياهم من محاكم الإرهاب الى محاكم عادية".
واضاف انه "بحال عادت الامور الى نفس طريقة ما قبل داعش بان يأتي الارهابي ويساوم من قبل القطعات الامنية وتغيير اقواله فإننا سنعود الى المربع الاول"، داعيا القاضي رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الى "التدخل بخصوص الموصل وألّا يحوّل جماعة الارهابيين الى محاكم اعتيادية لان لدينا معلومات بان هؤلاء السياسيين قبضوا من هؤلاء المتهمين مبالغ مالية لايعلم بها فائق زيدان ولايعلم من توسط لدى زيدان بأن هؤلاء بصدور مذكرات قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".
واكد ان "الموصل تحتاج وقفة الجميع ووقفة زيدان والقضاء لاننا نعلم جيدا انه بفضل جهود القضاء قد تحسنت الامور وبدأت تصدر قرارات جريئة ونتمنى ألّا تعبر هكذا امور من القضاء كي لاتعبر غيرها".
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