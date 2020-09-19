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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 أيلول 2020 03:31 م

الاستخبارات العسكرية تقبض على عنصر داعشي خطير في القائم

داعش
ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على عنصر داعشي خطير في القائم اقصى غربي الانبار".

 وقالت المديرية في بيان ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبعملية نوعية استندت إلى  معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في قرية نزوة بالقائم غربي الانبار  وهو من العناصر الامنية الخطيرة لداعش ويشغل منصبا مهما  بما تسمى ( ولاية الفرات ) وضبط بهاتفه الخاص صورا له مع قيادات داعشية مطلوبة للعدالة ، ويعد واحدا من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.
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