الكربولي: إضراب الأطباء يدخل حيز التنفيذ دون أن يثير ذلك قلق أحد

أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ان اضراب الاطباء دخل حيز التنفيذ دون أن يثير ذلك قلق احد.



وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر": انه "في خضم الفوضى التي يعيشها المواطن لم يعد يحصي الخسارات التي يتكبدها مجتمعه مهما تراكمت".



واضاف ان "اضراب الاطباء يدخل حيز التنفيذ دون أن يثير ذلك قلق احد او ينظر بالاسباب التي دعت هذه الشريحة المهمة الى افراغ المستشفيات من خدماتهم"، مشيرا الى "اننا ندعم الاطباء في مطالبهم العادلة.



