وفد كردي جديد يتوجه غدا إلى بغداد للتباحث بشأن حصة الإقليم من الموازنة

كشفت مصادر كردية، عن ان وفدا من حكومة اقليم كردستان سيتوجه غدا الى العاصمة بغداد لاستئناف المباحثات بشأن حصة الاقليم من الموازنة.



وذكرت المصادر، ان"وفدا مؤلفا من وزارتي المالية والاقتصاد، والتخطيط سيزور بغداد غداً لإستكمال المباحثات التي انطلقت قبل اسابيع حول موازنات الاعوام 2021، و2022، و2023".



واضافت، ان"هذا الوفد مختص بالموازنات الاتحادية، وليس سياسيا، اذ لاعلاقة له بباقي الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد"..