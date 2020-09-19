نائب: حجم الأموال المهدورة بملفات الفساد تبلغ 350 مليار دولار

كشف النائب عن / سائرون / رياض المسعودي ، عن ان حجم الاموال المهدورة بملفات الفساد تبلغ بحدود 350 مليار دولار ، داعيا الحكومة الى التواصل مع دول العالم ، وعقد الاتفاقات معها بشان استرداد الاموال والمتهمين".



وقال المسعودي في تصريح صحفي : ان الفرصة مواتية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمواجهة ملف الفساد بنسبة 100% ". ، مستدركا : اننا لا نريد ان تكون بعض الاسماء ككبش فداء ، لغيرهم ، ونرغب بفتح ملفات الفساد الكبيرة ، التي فيها مبالغ مالية هائلة ، وفيها هدر بالمال العام ، وغسيل الاموال ، والرشى ، والتي فيها تاثير على الاقتصاد العراقي ".



واضاف :" يجب على اللجنة العليا لمكافحة الفساد ، البدء بالملفات الثقيلة ، والمهمة ، والكبيرة ، وعدم تركها للقضايا الاقل شانا".



واشار الى ان الفرصة مواتية امام الكتل السياسية التي تنادي الى مكافحة الفساد ، تأييد خطوات الكاظمي بشأن فتح ملفات الفساد ، وزج الفاسدين في السجون حال ثبوت القضايا عليهم ، واسترداد الاموال المهدورة والتي تقدر بـ 350 مليار دولار ، والتي تكفي بناء العراق مرتين ".



ودعا المسعودي الحكومة الى التواصل مع دول العالم ، وعقد الاتفاقات معها بشان استرداد الاموال والمتهمين ، والتنسيق مع اعلى الجهات الدولية الرسمية بهذا المجال .