اللجنة القانونية: تحديد ثلاثة اتجاهات بشان آلية تقسيم الدوائر الانتخابية

كشفت اللجنة القانونية، عن تحديد ثلاثة اتجاهات بشان آلية تقسيم الدوائر الانتخابية.



وقال النائب عن اللجنة، حسين العقابي، إن "الكتل السياسية ذهبت إلى ثلاثة اتجاهات في ما يخص آلية تقسيم الدوائر الانتخابية، اتجاه ذهب إلى الدوائر بحجم كبير وبعدد كبير على مستوى المحافظة، والآخر ذهب باتجاه دوائر متوسطة ،دائرتان أو ثلاث، واتجاه آخر لا يزال يطالب بعرض القانون مجدداً وتعديل المادة 15 والرجوع إلى مربع المحافظة الواحدة".



ولفت إلى أن "الأمر تعقد جداً، بسبب تقسيم المحافظة بين دوائر متعددة، ما سيؤدي إلى خلق مشاكل جديدة"، مبيناً أن "الدوائر المتعددة لن تحلّ مشكلة العراق، المشكلة الكبيرة التي تمر بها البلاد.