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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 أيلول 2020 03:22 م

نصيف: رواتب العقود والأجور اليومية في الكهرباء ستجد طريقها للحل بشكل نهائي قريباً

عالية نصيف
أكدت النائبة عالية نصيف، ان رواتب العقود والاجور اليومية في وزارة الكهرباء ستجد طريقها للحل بشكل نهائي قريباً جدا.

وقالت نصيف في بيان ان "قضية رواتب العاملين بصيغة عقد وأجور يومية في وزارة الكهرباء ستجد طريقها للحل بشكل نهائي قريباً جداً"، مثمنة "جهود وزارة الكهرباء بإضافة المبلغ المخصص للرواتب وإدراجه في موازنة العام القادم لضمان توزيع رواتب أصحاب العقود بشكل منتظم".

واضافت " تم في وقت سابق اصدار قرار من مجلس الوزراء بصرف رواتب وأجور العقود من الموازنة التشغيلية ومن أجور الكهرباء المركزية، والتخصيص المثبت لدى وزارة المالية لأجور الكهرباء المركزية يبلغ ٥٤٩ مليار دينار تم صرف منه ٣٠١ مليار دينار لرواتب الملاك، والمبلغ المتبقي لايغطي كامل اجور أصحاب العقود، وبالتالي قامت وزارة الكهرباء بطلب اضافة مبلغ ٣٥٦ مليار دينار لغرض تغطية رواتب العقود وتم ادراجه في مقترح موازنة ٢٠٢١".

واكدت انه "تم التواصل مع وزارة الكهرباء لأكثر من مرة بهذا الخصوص واتضح عدم تقصير الوزارة في قضية الرواتب وأنها جادة في حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، سيما وأن هذه الشريحة المتضررة معظمهم ليس لديهم مورد رزق سوى رواتبهم".
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