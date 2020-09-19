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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 أيلول 2020 03:16 م

الجيش اللبناني يعثر على كمية من المفرقعات في مرفأ بيروت‎

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قال الجيش اللبناني إنه عثر على 1.3 طن من المفرقعات أثناء بحث في مرفأ بيروت الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سيء لكمية كبيرة من المواد الكيماوية.
وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني يوم الجمعة ”في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تم العثور على 1320 كيلوغراما من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر“.
وأضاف ”وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث التخلص منها“.

ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس/ آب المرفأ وجزءا من وسط بيروت وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا.
وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.
ودُمرت المستودعات وصوامع الحبوب الخرسانية بالمرفأ جراء الانفجار.
كان الجيش اللبناني قد قال في الثالث من سبتمبر/ أيلول إنه عثر أيضا على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت وذكر حينها أنه يتعامل معها.

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