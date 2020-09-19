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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 19 أيلول 2020 01:44 م

خبير قانوني: قرارات لجنة صالح للنظر بالتعديلات الدستورية غير ملزمة

طارق حرب

أكد الخبير القانون الدستوري طارق حرب، أن الدستور الحالي نص على أن تكون لجنة مكونة من عدد النواب حصرا لتعديل مواد الدستور.

وأضاف أن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية برهم صالح ليست دستورية وأن قرارات التعديل التي تقرها غير ملومة سوى انها ترفع الى لجنة التعديلات للاستئناس بها وبإمكان اللجنة النيابية الاخذ ببعضها.

وأوضح حرب أنه من المستحيل ان يصوت على التعديلات الدستورية خلال هذه الفترة لأسباب سياسية وفنية ومالية ومن الممكن ان تعرض للتصويت الشعبي العام خلال الدورة الانتخابية المقبلة .

يذكر ان الدستور الحالي مكون من 144 مادة والذي حظي بموافقة 78% من الشعب عقب استفتاءٍ أُجري عليه في 2005، وبحسب مختصين فانه ويتضمن الكثير من المشاكل والخلافات بين المكونات وبين السلطات الاتحادية والاقاليم.

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