صالح: لا مجال للتهاون في مطاردة الفاسدين ومعرقلي تقدم الدولة

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، إلى إجراء انتخابات مبكرة بعيداً عن سطوة السلاح وتدخله، فيما أكد عدم التهاون بمطاردة الفاسدين.



وقال صالح في المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة: "نحن في دولة ما زالت بطور التأسيس لتجربتها الديمقراطية، ونطمح ونسعى لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون على كافة المستويات".



وأضاف، أن "الإصلاح يتطلب توفير المناخ السياسي المناسب، وهو أمر لا يمكن تحقيقه دون وجود إرادة سياسية واجراء الانتخابات المبكرة، يضمن للشعب من خلالها حقه، والانطلاق نحو معالجة الخلل البنيوية في الطبقة السياسية".



