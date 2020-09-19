الشلخ: أحد مسؤولي فريق الكاظمي يرتب لمجزرة ضد المتظاهرين

قال الإعلامي والناشط في ساحات التظاهر حسين الشلخ، إن أحد المسؤولين في فريق الكاظمي من الذين ركبوا الموجة باسم المتظاهرين المساكين يقوم حاليا بتوزيع الأموال حتى يصنع فريق مضاد داخل الساحة بهدف إحداث مجزرة في تشرين القادم.



وأضاف، الشلخ في منشور على صفحته بموقع "الفيسبوك، مخاطبا رئيس الوزراء بالقول: "ما الذي تنتظره لطرد هذه الأمعات يا كاظمي"، مضيفا "هل تريد أن تأخذ دور الذي سبقك؟".



من جانب آخر كشف الشلخ عن وجود متظاهر جوكر قام بشراء بيت في زيونة بمبلغ 426 مليون (دينار)، مبينا أن "هذا المتظاهر كان يوصينا على سكائر".