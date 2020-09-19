بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 19 أيلول 2020
آخر الأخبار
خبير قانوني: قرارات لجنة صالح للنظر بالتعديلات الدستورية غير ملزمة البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب صالح: لا مجال للتهاون في مطاردة الفاسدين ومعرقلي تقدم الدولة واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية لجيشها في شمال شرق سوريا الشلخ: أحد مسؤولي فريق الكاظمي يرتب لمجزرة ضد المتظاهرين 400 شخص على قائمة حملة اعتقالات المتهمين بالفساد الصحة العراقية تتفاوض لاستيراد لقاح كورونا الصيني العزاوي: الوضع في ديالى يحتاج إلى وقفة جدية من قبل وزارة الدفاع الاعتقالات في العراق طالت المزيد من المسؤولين.. وتقترب من ركائز إيران انطلاق موسم صيد الصقور البرية النادرة في ديالى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 19 أيلول 2020 11:29 ص

الصحة العراقية تتفاوض لاستيراد لقاح كورونا الصيني

كورونا

تتفاوض وزارة الصحة لاستحصال الموافقات الرسمية والتمويل الكافي من أجل استيراد اللقاح الصيني الذي انتجته شركة "سينو فارم" وجرى الإعلان عنه منتصف آب الماضي.

وقالت مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية صفاء مسلم التميمي، إن استضافة اللجنة وزير الصحة حسن التميمي أمس الجمعة، تناولت قضية اللقاح الصيني والتواصل مع بكين بشأنه، وان هناك مساعي جادة من وزارة الصحة لمفاتحة رئاسة الوزراء من أجل توفير غطاء مالي للتعاقد من أجل هذا اللقاح.

وأضافت التميمي، أن اللقاح الصيني استخدم وفق تجارب ودراسة طويلة، كون الوباء انطلق من الصين ومن بعدها روسيا وأميركا، ولم تغفل المتحدثة عن جنبة الصراعات السياسية الملازمة لإنتاج اللقاحات في العالم، وآخرها ما أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الأيام المقبلة ستشهد تجهيز اللقاح الخاص بكورونا.

ونقل عضو اللجنة حسن خلاطي، عن وزير الصحة حسن التميمي خلال اجتماع الأمس، أن وزارة الصحة أكدت أنها تتابع مع الدول المتطورة، التي بدأت بتصنيع لقاح فيروس كورونا، ليكون العراق من أولى الدول التي تستورده.

وأشار إلى وجود تواصل مع الجانب الروسي وإرسال وفد من الوزارة إلى الصين للاطلاع بشكل مباشر على معامل ومصانع تصنيع اللقاحات، وعندما يكون اللقاح معتمداً من قبل منظمة الصحة العالمية سيقوم العراق باستيراده.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحلبوسي يبحث مع وفد كردي ملف انتخاب رئيس الجمهورية

وفد كردي جديد يتوجه غدا إلى بغداد للتباحث بشأن حصة الإقليم من الموازنة 19 أيلول 2020 03:27 م

رياض-المسعودي (1)

نائب: حجم الأموال المهدورة بملفات الفساد تبلغ 350 مليار دولار 19 أيلول 2020 03:25 م

حسين العقابي

اللجنة القانونية: تحديد ثلاثة اتجاهات بشان آلية تقسيم الدوائر الانتخابية 19 أيلول 2020 03:23 م

عالية نصيف

نصيف: رواتب العقود والأجور اليومية في الكهرباء ستجد طريقها للحل بشكل نهائي قريباً 19 أيلول 2020 03:22 م

طارق حرب

خبير قانوني: قرارات لجنة صالح للنظر بالتعديلات الدستورية غير ملزمة 19 أيلول 2020 01:44 م

مجلس النواب

البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب 19 أيلول 2020 01:16 م

رئيس الجمهورية برهم صالح

صالح: لا مجال للتهاون في مطاردة الفاسدين ومعرقلي تقدم الدولة 19 أيلول 2020 12:57 م

تظاهرات ضد الفساد

400 شخص على قائمة حملة اعتقالات المتهمين بالفساد 19 أيلول 2020 11:43 ص

التعليقات