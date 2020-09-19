الصحة العراقية تتفاوض لاستيراد لقاح كورونا الصيني

تتفاوض وزارة الصحة لاستحصال الموافقات الرسمية والتمويل الكافي من أجل استيراد اللقاح الصيني الذي انتجته شركة "سينو فارم" وجرى الإعلان عنه منتصف آب الماضي.

وقالت مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية صفاء مسلم التميمي، إن استضافة اللجنة وزير الصحة حسن التميمي أمس الجمعة، تناولت قضية اللقاح الصيني والتواصل مع بكين بشأنه، وان هناك مساعي جادة من وزارة الصحة لمفاتحة رئاسة الوزراء من أجل توفير غطاء مالي للتعاقد من أجل هذا اللقاح.



وأضافت التميمي، أن اللقاح الصيني استخدم وفق تجارب ودراسة طويلة، كون الوباء انطلق من الصين ومن بعدها روسيا وأميركا، ولم تغفل المتحدثة عن جنبة الصراعات السياسية الملازمة لإنتاج اللقاحات في العالم، وآخرها ما أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الأيام المقبلة ستشهد تجهيز اللقاح الخاص بكورونا.



ونقل عضو اللجنة حسن خلاطي، عن وزير الصحة حسن التميمي خلال اجتماع الأمس، أن وزارة الصحة أكدت أنها تتابع مع الدول المتطورة، التي بدأت بتصنيع لقاح فيروس كورونا، ليكون العراق من أولى الدول التي تستورده.

وأشار إلى وجود تواصل مع الجانب الروسي وإرسال وفد من الوزارة إلى الصين للاطلاع بشكل مباشر على معامل ومصانع تصنيع اللقاحات، وعندما يكون اللقاح معتمداً من قبل منظمة الصحة العالمية سيقوم العراق باستيراده.



