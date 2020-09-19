العزاوي: الوضع في ديالى يحتاج إلى وقفة جدية من قبل وزارة الدفاع

قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، إن قاطع ناحية العظيم شمال ديالى تعرض في الأيام الأخيرة إلى سلسلة هجمات إرهابية أخذت مسار ممنهج في محاولة لضرب الاستقرار والأمان في ناحية محررة.



وأوضح أن الهجمات تأتي تأكيد على تحذيراتنا السابقة من خطورة وجود ممرات تسلل لداعش الإرهابي من صلاح الدين صوب ديالى.



وأشار إلى أن هناك صمت أمني عما يحدث في العظيم ولا تصل الكثير من المعلومات الى القيادات الأمنية العليا في بغداد حيال طبيعة الوضع الراهن وخطورة تلك الهجمات خاصة مع سقوط شهداء وجرحى.



وشدد العزاوي على ان الوضع يحتاج إلى وقفة جدية من قبل وزارة الدفاع وبقية التشكيلات الأمنية من أجل تعزيز الموقف وانهاء اي محاولات لشن هجمات ارهابية أخرى.

