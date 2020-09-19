بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 19 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 19 أيلول 2020 10:58 ص

انطلاق موسم صيد الصقور البرية النادرة في ديالى

صقر
أعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم السبت، عن انطلاق موسم صيد الصقور البرية شرق المحافظة وهو الأكبر على مستوى العراق.

وقال مدير ناحية قزانية مازن أكرم في تصريح صحفي، إن موسم صيد الصقور البرية في بادية قزانية انطلق وسيتم لبداية لنهاية تشرين الأول وهو يجمع صياديين من مختلف المحافظات العراقية.

وأضاف أكرم، أن صيد الصقور البرية من الهوايات المشهورة في بادية قزانية وهي الأكبر على مستوى العراق لافتا الى ان البادية خط ومسار هجرة الصقور البرية وخاصة النادرة منها والتي تسمى بالحر او الشاهين وانوعها كثر.

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