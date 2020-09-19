الألوسي يقترح على الكاظمي منح نسبة من الأموال المسروقة لكل مخبر سري يبلغ بالدليل

اقترح السياسي مثال الآلوسي، على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منح نسبة من الأموال المسروقة لكل مخبر سري يبلغ بدليل عن جرائم اختلاس وسرقات المسؤولين العراقيين.

وقال الالوسي في تغريدة على "تويتر"، "لنشعل النار تحت أقدام لصوص الخضراء، دولة الكاظمي لتفعيل محاربة الفساد واللصوص وصلني اقتراح من مواطن شريف، يكافئ ٥٪ الى ١٠٪؜ من أموال العراق المسروقة لكل مخبر سري عراقي او غير عراقي يبلغ بالدليل عن جرائم اختلاس وسرقات المسؤولين العراقيين للمال العام".

وتتواصل حملة الكاظمي بإلقاء القبض على المتهمين بهدر المال العام وجرائم الاختلاس، حيث أطاحت بست رؤوس فساد حتى الان.



