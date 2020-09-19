بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 19 أيلول 2020
آخر الأخبار
خبير قانوني: قرارات لجنة صالح للنظر بالتعديلات الدستورية غير ملزمة البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب صالح: لا مجال للتهاون في مطاردة الفاسدين ومعرقلي تقدم الدولة واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية لجيشها في شمال شرق سوريا الشلخ: أحد مسؤولي فريق الكاظمي يرتب لمجزرة ضد المتظاهرين 400 شخص على قائمة حملة اعتقالات المتهمين بالفساد الصحة العراقية تتفاوض لاستيراد لقاح كورونا الصيني العزاوي: الوضع في ديالى يحتاج إلى وقفة جدية من قبل وزارة الدفاع الاعتقالات في العراق طالت المزيد من المسؤولين.. وتقترب من ركائز إيران انطلاق موسم صيد الصقور البرية النادرة في ديالى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 أيلول 2020 10:49 ص

مجلس القضاء الأعلى يحمل المحكمة الاتحادية مسؤولية الفراغ الدستوري

القضاء الأعلى
حذر مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، من حالة الفراغ الدستوري القضائي بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى مادة ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية دون تشريع نص بديل في مجلس النواب .

واكد رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، ان هذه الحالة الشاذة دستورياً وقانونياً سببها المحكمة الاتحادية نفسها حيث كانت هي من يخرق الدستور والقانون وفسحت المجال لبعض الأحزاب السياسية لأن تستغل حالة الفراغ الدستوري القضائي لطرح مقترحات بحجة معالجة هذه الحالة بأفكار معظمها تشكل صورة من صور خرق مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون قد نفصح عنها في الوقت المناسب .

ودعا زيدان أصحاب القرار داخل وخارج مجلس النواب إلى ملاحظة نص المادة (90) من الدستور التي تنص على أن (يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية) والمادة (91/اولاً) التي تنص على اختصاص مجلس القضاء الأعلى في (إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي) في نظر الاعتبار عند تشريع قانون تعديل الأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية) باعتبار ان المادة (92) من الدستور عرفت المحكمة بأنها (هيئة قضائية) مستقلة مالياً وإدارياً وهي فعلاً مستقلة تماماً عن مجلس القضاء الأعلى لكن يبقى الأخير هو المنبع الوحيد لترشيح قضاة هذه المحكمة باعتباره الجهة المسؤولة إدارياً عن جميع القضاة وهو الأعلم بمن تتوفر فيه الشروط المؤهلة لرئاسة أو عضوية هذه المحكمة .

وتابع رئيس مجلس القضاء أن القاعدة القانونية تعرف بأنها قاعدة عامة مجردة (لا تفصل) على مقياس شخص أو جهة معينة وان تكون حساباتهم مبنية على أساس أن مصلحة العراق فوق كل اعتبار وان يحافظوا على استقلال القضاء وسيادة القانون وهو الشعار الذي طالما يدعون إليه حفاظاً على ما تبقى من مؤسسات الدولة ألا وهو القضاء
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصرف-الرافدين

مصرف الرافدين: نسبة فائدة قروض البناء تصل إلى ٥ % 19 أيلول 2020 03:33 م

6338وزارة-الهجرة

الهجرة تفتح تحقيقا بعد تعرض عائلة للتهديد في مخيم يحياوة بكركوك 19 أيلول 2020 10:19 ص

النزاهة

النزاهة تضبط اختلاساً للمال العام في مديريَّة بلديَّة بعقوبة 19 أيلول 2020 10:02 ص

وزير الاتصالاتِ أركان شهاب أحمد

وزير الاتصالات ينفي زيادة أسعار سعات الانترنت 19 أيلول 2020 10:00 ص

المصرف العراقي

سالم الجلبي رئيساً للمصرف العراقي للتجارة 18 أيلول 2020 03:50 م

1024

الصحة: تسجيل 4305 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4205 حالة 18 أيلول 2020 03:44 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يحذر من مكاتب اهلية وجمعيات تزعم منح السلف للموظفين 18 أيلول 2020 01:40 م

الزراعة

نائب: انعاش الزراعة يقلص حجم البطالة في البلاد بنسبة 10% 18 أيلول 2020 01:31 م

التعليقات