بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 19 أيلول 2020
آخر الأخبار
خبير قانوني: قرارات لجنة صالح للنظر بالتعديلات الدستورية غير ملزمة البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب صالح: لا مجال للتهاون في مطاردة الفاسدين ومعرقلي تقدم الدولة واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية لجيشها في شمال شرق سوريا الشلخ: أحد مسؤولي فريق الكاظمي يرتب لمجزرة ضد المتظاهرين 400 شخص على قائمة حملة اعتقالات المتهمين بالفساد الصحة العراقية تتفاوض لاستيراد لقاح كورونا الصيني العزاوي: الوضع في ديالى يحتاج إلى وقفة جدية من قبل وزارة الدفاع الاعتقالات في العراق طالت المزيد من المسؤولين.. وتقترب من ركائز إيران انطلاق موسم صيد الصقور البرية النادرة في ديالى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 أيلول 2020 10:44 ص

وول ستريت جورنال تحذر من عودة نشاط داعش الإرهابي بسبب الاحتياطيات المالية

داعش
حذرت صحيفة وول ستريت جورنال من عودة لنشاط تنظيم داعش الارهابي مرة ثانية، بسبب الاحتياطيات المالية والإيرادات التي لازال يحتفظ بها

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين امنيين غربيين ان التنظيم الارهابي يمتلك  مجموعة من الشركات والأصول تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع مؤشرات القوة المالية للتنظيم والتي تزيد من المخاوف من أن داعش سيظل قادرًا على تمويل الهجمات لسنوات قادمة على الأقل، بحسب تصريحات المسؤولين والسجلات الحكومية .

وأشارت الصحيفة، الى استمرار ابتزاز داعش للسكان المحليين في الأماكن التي يوجد فيها أنصاره، ويتلقى دخلا من الشركات التي استولى عليها خلال فترة حكمه، بالإضافة إلى دخله من الاتجار بالبشر .

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
9ef7447ad49513eb3c947f6248c28400

الجيش اللبناني يعثر على كمية من المفرقعات في مرفأ بيروت‎ 19 أيلول 2020 03:16 م

القوات الامريكية في العراق

واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية لجيشها في شمال شرق سوريا 19 أيلول 2020 12:41 م

701b4a422ff4d801907554f61123b239

لمنع إمداد إيران بالأسلحة.. حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة "نيميتز" تتدخل مياه الخليج العربي 19 أيلول 2020 10:37 ص

كورونا في فرنسا

فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الوباء 18 أيلول 2020 12:16 م

ترامب

ترامب يهدد بالعقوبات ضد منتهكي حظر الأسلحة على إيران 18 أيلول 2020 12:11 م

نتنياهو

نتنياهو: صنعنا التاريخ في واشنطن بعد اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع الإمارات والبحرين 18 أيلول 2020 11:40 ص

طيران اسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع إرهابية في قطاع غزة 16 أيلول 2020 11:04 ص

ترامب

ترامب: ليست لدي مشكلة في بيع "إف-35" للإمارات 15 أيلول 2020 04:15 م

التعليقات