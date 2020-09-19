وول ستريت جورنال تحذر من عودة نشاط داعش الإرهابي بسبب الاحتياطيات المالية

حذرت صحيفة وول ستريت جورنال من عودة لنشاط تنظيم داعش الارهابي مرة ثانية، بسبب الاحتياطيات المالية والإيرادات التي لازال يحتفظ بها



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين امنيين غربيين ان التنظيم الارهابي يمتلك مجموعة من الشركات والأصول تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع مؤشرات القوة المالية للتنظيم والتي تزيد من المخاوف من أن داعش سيظل قادرًا على تمويل الهجمات لسنوات قادمة على الأقل، بحسب تصريحات المسؤولين والسجلات الحكومية .



وأشارت الصحيفة، الى استمرار ابتزاز داعش للسكان المحليين في الأماكن التي يوجد فيها أنصاره، ويتلقى دخلا من الشركات التي استولى عليها خلال فترة حكمه، بالإضافة إلى دخله من الاتجار بالبشر .



