العدل الأمريكية تتهم شخصين بالرشوة في عقود البنتاغون في العراق



اتهمت وزارةُ العدل الأمريكية شخصين بجريمة الرشوة في عقود وزارة الدفاع "البنتاغون" في العراق، وذلك ضمن مساعيها لمكافحة الفساد والاحتيال بالتعاقدات الحكومية في الخارج.



وذكرت العدل الأمريكية في بيان، أنه تم توجيه الاتهام إلى المدعوين آلان فريداي ولارا جمعة محمد المقيمين في أربيل، في لائحة اتهام رُفعت في مقاطعة كولومبيا.



وشدد المدعي العام مايكل شيروين في مقاطعة كولومبيا على الالتزام بحماية نزاهة التعاقدات الحكومية.



في وقتٍ قال فيه مسؤول في التحقيقات الجنائية الأمريكية أنّ لائحة الاتهام تبعث رسالة إلى الشركات في جميع أنحاء العالم مفادها أنّ وزارة العدل الأمريكية ستعمل بلا هوداة لاستئصال جذور الفساد .



يذكر أنّ لائحة الاتهام تزعم أنّ آلان فريداي ولارا جمعة واللذين يمتلكان شركات خاصة عرضا رشاوى لمسؤول في الجيش الأمريكي بقاعدة أربيل الجوية في أوائل عام ألفين وعشرين لاستيراد بعض المعدات.



