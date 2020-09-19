لمنع إمداد إيران بالأسلحة.. حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة "نيميتز" تتدخل مياه الخليج العربي

أعلنت البحرية الأمريكية أنّ حاملة الطائرات العملاقة "نيميتز" عبرت مضيق هرمز لتدخل مياه الخليج، وذلك بالتزامن مع تعهد واشنطن بإعادة فرض حظر أممي على توريد الأسلحة إلى إيران .



وذكر الأسطول الأمريكي الخامس في بيان أنّ حاملة الطائرات "نيميتز" مزودة بصواريخ موجهة.



وأشار إلى أن الحاملة أبحرت داخل مياه الخليج للقيام بعمليات وتدريبات مع شركاء الولايات المتحدة فضلاً على دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.



يذكر أنّ "نيميتز" تعد أقدم حاملة طائرات في البحرية الأمريكية ويعمل على متنها نحو خمسة آلاف بحار وعنصر من قوات البحرية المارينز.



