مجلس الأمن يمدد ولاية فريق التحقيق الأممي بجرائم داعش عاما إضافيا

مدد مجلس الأمن الدولي ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش حتى 18 سبتمبر 2021 وقد تم التمديد بناء على طلب من الحكومة .



وفي بيان صادر عقب قرار التمديد، رحب رئيس فريق التحقيق كريم خان بالقرار واصفا إياه بأنه دليل على استمرار الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي وحكومة العراق للعمل جنبا إلى جنب من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة للضحايا والناجين من جرائم تنظيم داعش معربا عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه حكومة العراق لولاية الفريق وعمله .



وشدد على التزام يونيتاد بمواصلة العمل بشكل وثيق مع السلطات العراقية في تنفيذ ولايته .





