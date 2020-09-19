"النفط" تنفي اعفاء بعض المناصب أو الإدارات القيادية بالشركات النفطية

نفت وزارة النفط ، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود اعفاءات في بعض المناصب او الادارات القيادية لبعض الشركات النفطية.



وأكدت الوزارة في بيان أن "التغيرات والمناقلة في بعض المناصب والمواقع الوظيفية هي مسألة روتينية ادارية طبيعة وفق ماتقتضيه مصلحة العمل"، مشيرة إلى أنها "إذا وجدت بإن بعض المواقع القيادية او الادارية بحاجة الى التغيير فانها لن تتردد في ذلك خدمة للصالح العام.



وأوضحت أنها "سوف تقوم بالاعلان عنها كالعادة في كل مرة عبر وسائل الاعلام و الموقع الالكتروني للوزارة"، رافضة "الاساءة المتعمدة التي تصدر من بعض الجهات للقطاع النفطي عن قصد او غيره.



وناشدت الوزارة جميع وسائل الاعلام والافراد بـ"توخي الدقة والموضوعية عند نشر وتداول المعلومات المتعلقة بالشأن النفطي.