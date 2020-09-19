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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 أيلول 2020 10:19 ص

الهجرة تفتح تحقيقا بعد تعرض عائلة للتهديد في مخيم يحياوة بكركوك

6338وزارة-الهجرة
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، فتح تحقيق بعد تعرض عائلة للتهديد في مخيم يحياوة بمحافظة كركوك.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان:"  أن وفدا مكونا من مدير عام دائرة الفروع بوزارة الهجرة والمهجرين ومدير الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية وصل إلى مخيم يحياوة للنازحين في محافظة كركوك، بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو إثر تلقيها مناشدة عبر الفيديو من أحد الأطفال القاطنين في المخيم أكد فيها تعرضه وعائلته لاعتداءات". 

وأضاف:"  أن الوزارة تلقت هذه المناشدة بألم كبير من خلال الفيديو الذي يظهر فيه طفل بعمر الورد يبكي ويشكو من تعرضه وعائلته لاعتداءات وتهديدات، فقمنا على الفور بالاتصال بمحافظ كركوك وقيادة شرطة المحافظة لغرض فتح تحقيق فوري في القضية للوقوف على ما جاء على لسان الطفل في المخيم وادعائه".

وأشار  إلى:" أن الوزيرة  ستزور المخيم في أقرب وقت للاطلاع على أوضاع الأسر النازحة القاطنة فيه".
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