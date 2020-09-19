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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 أيلول 2020 10:02 ص

النزاهة تضبط اختلاساً للمال العام في مديريَّة بلديَّة بعقوبة

النزاهة
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط وصولاتٍ وهميةٍ في مديريَّة بلديَّة بعقوبة، نتج عنها اختلاس مبالغ مالية.

و أشارت النزاهة في إلى:" أن فريق عملٍ من مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة بعقوبة، قام بضبط أصل (9) وصولاتٍ وهميَّةٍ، مُبيِّنةً أن تلك الوصولات نُظِّمَت من قبل لجان المُشتريات في المديريَّـة وليست صادرةً عن الجهات المنسوبة إليها".

و أضافت إن هذا الفعل نتج عنه اختلاس مبلغٍ يصل إلى أكثر من (115,000,000)  دينار من المال العام. 

وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، في العمليَّة، وعرضه على  قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر إصدار أمر استقدامٍ بحقِّ (6) مُتَّهمين، وفقاً لأحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات.
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