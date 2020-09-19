وزير الاتصالات ينفي زيادة أسعار سعات الانترنت



نفى وزير الاتصالات، أركان شهاب، وجود زيادة في أسعار سعات الانترنت،.

وقال أركان شهاب، إن "سعات الانترنت في العراق ثابتة ولا يوجد زيادة في أسعارها"، مبيناً أن "الوزارة عملت عروضا سعرية مقابل السعات، تمثل اقل من 12% من السعات الحالية".



وأوضح شهاب، أن "المواطن المشترك بباقة 25 او 35 ألف دينار أو أكثر، سيستلم بالسعر الحالي للباقة زيادة بالسعات لا تقل عن 12%".

ودعا وزير الاتصالات المواطنين والوكلاء الذين يتعرضون إلى زيادة في أسعار سعات الانترنت، إلى "تقديم شكوى في الموقع الرسمي للوزارة، وسيتم اتخاذ الاجراء الازم بحق المخالف خلال 24 ساعة "