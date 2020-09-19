القبض على ثمانية موظفين بتهمة التزوير في دائرة صحة صلاح الدين



أعلن جهاز الأمن الوطني في صلاح الدين ، القبض على ثمانية موظفين بتهمة التزوير في دائرة صحة المحافظة، مشيرا إلى مطاردة 7 آخرين بذات الدائرة.



وقال في بيان، أنه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ القت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين القبض وفق اوامر قضائية على ثمانية موظفين في دائرة صحة المحافظة.



وأوضح أن "الموظفين يقومون بتزوير معاملات اللجان الطبية وزيادة نسبة عجز ضحايا العمليات الارهابية دون الرجوع الى اللجنة المختصة بالاتفاق مع بعض الاطباء مقابل مبالغ مالية كبيرة.



واشار البيان الى أنه "جرى تدوين اقوال الموظفين اصولياً واعترفوا على سبعة موظفين اخرين هربوا من المحافظة بعد صدور مذكرات قبض بحقهم وستتم ملاحقتهم لاعتقالهم، وقد تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.