بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 19 أيلول 2020
آخر الأخبار
خبير قانوني: قرارات لجنة صالح للنظر بالتعديلات الدستورية غير ملزمة البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب صالح: لا مجال للتهاون في مطاردة الفاسدين ومعرقلي تقدم الدولة واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية لجيشها في شمال شرق سوريا الشلخ: أحد مسؤولي فريق الكاظمي يرتب لمجزرة ضد المتظاهرين 400 شخص على قائمة حملة اعتقالات المتهمين بالفساد الصحة العراقية تتفاوض لاستيراد لقاح كورونا الصيني العزاوي: الوضع في ديالى يحتاج إلى وقفة جدية من قبل وزارة الدفاع الاعتقالات في العراق طالت المزيد من المسؤولين.. وتقترب من ركائز إيران انطلاق موسم صيد الصقور البرية النادرة في ديالى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 19 أيلول 2020 09:55 ص

لجنة نيابية تدعـو البرلمـان إلى مساءلة الكاظمي عن الانتهاكات ضد المتظاهرين من ذوي الشهداء والجرحى

الكاظمي
دعت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ،  مجلس النواب الى اخذ دوره الدستوري في دعوة رئيس مجلس الوزراء ومساءلته عن الانتهاكات المتكررة  ضد المتظاهرين من ذوي الشهداء والجرحى والمصابين جراء العمليات الارهابية ، مشيرة الى وجود انتقائية بالتعامل مع المتظاهرين السلميين الذين كفل لهم الدستور هذا الحق .

وطالب رئيس اللجنة النائب عبد الاله النائلي ، في بيان صحفي ، الحكومة بالاسراع في اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من اعطى الاوامر باستخدام الاجراءات التعسفية واتخاذ اشد العقوبات  بحقهم، وكذلك الايعاز بتلبية المطالب القانونية للمتظاهرين وعدم التعامل في صرف الحقوق التي نص عليها القانون  والقوانين النافذة بازدواجية ، انما حسب القانون و المساواة مع شرائح اخرى من قبيل صرف مكافأة نهاية الخدمة التي خرج المتظاهرون من ذوي الشهداء والمصابين  لصرفها اسوة بمكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق في النظام البائد التي تم صرفها.
أخبار متعلقة
أخر تعديل: السبت، 19 أيلول 2020 09:56 ص
إقرأ ايضا
الحلبوسي يبحث مع وفد كردي ملف انتخاب رئيس الجمهورية

وفد كردي جديد يتوجه غدا إلى بغداد للتباحث بشأن حصة الإقليم من الموازنة 19 أيلول 2020 03:27 م

رياض-المسعودي (1)

نائب: حجم الأموال المهدورة بملفات الفساد تبلغ 350 مليار دولار 19 أيلول 2020 03:25 م

حسين العقابي

اللجنة القانونية: تحديد ثلاثة اتجاهات بشان آلية تقسيم الدوائر الانتخابية 19 أيلول 2020 03:23 م

عالية نصيف

نصيف: رواتب العقود والأجور اليومية في الكهرباء ستجد طريقها للحل بشكل نهائي قريباً 19 أيلول 2020 03:22 م

طارق حرب

خبير قانوني: قرارات لجنة صالح للنظر بالتعديلات الدستورية غير ملزمة 19 أيلول 2020 01:44 م

مجلس النواب

البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب 19 أيلول 2020 01:16 م

رئيس الجمهورية برهم صالح

صالح: لا مجال للتهاون في مطاردة الفاسدين ومعرقلي تقدم الدولة 19 أيلول 2020 12:57 م

تظاهرات ضد الفساد

400 شخص على قائمة حملة اعتقالات المتهمين بالفساد 19 أيلول 2020 11:43 ص

التعليقات