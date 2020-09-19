لجنة نيابية تدعـو البرلمـان إلى مساءلة الكاظمي عن الانتهاكات ضد المتظاهرين من ذوي الشهداء والجرحى

دعت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ، مجلس النواب الى اخذ دوره الدستوري في دعوة رئيس مجلس الوزراء ومساءلته عن الانتهاكات المتكررة ضد المتظاهرين من ذوي الشهداء والجرحى والمصابين جراء العمليات الارهابية ، مشيرة الى وجود انتقائية بالتعامل مع المتظاهرين السلميين الذين كفل لهم الدستور هذا الحق .



وطالب رئيس اللجنة النائب عبد الاله النائلي ، في بيان صحفي ، الحكومة بالاسراع في اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من اعطى الاوامر باستخدام الاجراءات التعسفية واتخاذ اشد العقوبات بحقهم، وكذلك الايعاز بتلبية المطالب القانونية للمتظاهرين وعدم التعامل في صرف الحقوق التي نص عليها القانون والقوانين النافذة بازدواجية ، انما حسب القانون و المساواة مع شرائح اخرى من قبيل صرف مكافأة نهاية الخدمة التي خرج المتظاهرون من ذوي الشهداء والمصابين لصرفها اسوة بمكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق في النظام البائد التي تم صرفها.