نائب: موازنة 2020 لم تصل إلى البرلمان حتى الآن ولن تناقش ضمن جلسة اليوم

أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني حسن آلي ان موازنة 2020 لم تصل الى البرلمان لغاية الان وانها لن تناقش في جلسة الجلس لهذا اليوم.



وقال آلي في تصريح صحفي ان مجلس النواب سيعقد جلسته ظهر اليوم لاجراء القراءة الاولى لـ 8 مشاريع قوانين.





واضاف: ان فقرات الجلسة لا تتضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادي للعام الحالي 2020، مشيرا الى ان ذلك يرجع لعدم وصول مشروع القانون من الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب.