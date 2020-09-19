الحلبوسي يؤكد ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وتأمينها من الاستهداف المتكرر

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ، ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وتأمينها من الاستهدافات المتكررة.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان:" ان الحلبوسي التقى عددا من سفراء الاتحاد الاوربي وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، وما تشهده دول العالم من مستجدات بسبب جائحة كورونا، وآثارها الاقتصادية.



واشار الى ان اللقاء بحث دور المجتمع الدولي في دعم الحكومة العراقية بالمجالات كافة، وتعزيز سبل التعاون وفقا للمصالح المتبادلة، والتأكيد على أهمية حفظ سيادة العراق وحماية أمنه واستقراره، كذلك ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وتأمينها من الاستهدافات المتكررة، .



واوضح ان اللقاء ناقش ايضا ملف النازحين، وضرورة بذل مزيد من الجهود والتعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي لإنهاء ملف النزوح.