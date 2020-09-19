مقتل جندي بنيران قناص داعش الإرهابي بمنطقة الضابطية في ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل جندي بنيران قناص داعشي في محافظة ديالى.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "جنديا ينتمي للفرقة الخامسة في الجيش العراقي، قتل بنيران قناص داعشي في أطراف قرية الضابطية في اطراف ناحية بني سعد غرب بعقوبة".



وأضاف أنه "تم فرض اجراءات أمنية مشددة وإجراء عملية تمشيط وتعقب في محيط منطقة الحادث".