بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 18 أيلول 2020
آخر الأخبار
البيدر: الكاظمي ليس رجل "سوشيال ميديا" وضرب الفساد سيتوقف على جديته عبد الواحد: استهداف البعثات الدبلوماسية والمراكز الثقافية لا يليق بالعراق كبلد برلمان لاتيفيا تفوض قواتها المسلحة للمشاركة في عمليتين عسكريتين دوليتين في العراق والبحر المتوسط انهيار مبنى جراء انفجار داخل قاعدة سبايكر في صلاح الدين الساعدي: حكومة مصطفى الكاظمي تخطط لحكم العراق لأربع سنوات مقبلة كوجر: الوضع المالي للعراق خلال العام المقبل سيكون صعباً جداً القبض على عصابة لترويج المخدرات في البصرة مصرف الرافدين يحذر من مكاتب اهلية وجمعيات تزعم منح السلف للموظفين الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر شمالي العراق خبير قانوني يوضح طبيعة عمليات القاء القبض الاخيرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 أيلول 2020 04:00 م

رئاسة الجمهورية: التعديلات الدستورية ستذهب إلى البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي

صالح
قال رئيس هيأة المستشارين برئاسة الجمهورية علي الشكري، اليوم الجمعة، ان رئاسة الجمهورية ركزت على أن تكون التعديلات الدستورية ذات طابع موضوعي بعيداً عن التوافقات السياسية.

واضاف في مقابلة صحفية، ان "لجنة التعديلات الدستورية ضمت 23 أكاديمياً وثلاثة ممثلين عن المتظاهرين ولا يوجد فيها سياسيٌّ واحد"، مبيناً أن الرئيس برهم صالح "وجَّه بعرض التعديلات على مكتب رئيس الوزراء للخروج بكتاب مشترك".

وبين ان "التعديلات الدستورية ستذهب إلى مجلس النواب وتُرفع إلى الاستفتاء الشعبي"، مبيناً أن "مقترح التعديلات تضمن إعداد مشروع متكامل ابتداءً من ديباجة الدستور وانتهاءً بآخر نص فيه".

واشار الى ان "التعديلات الدستورية تضمنت تشكيل مجلس الاتحاد وتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية".

واكد ان "اللجنة اقترحت أن يكون تشكيل الحكومة عن طريق الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل بعدها".

واوضح ان "اللجنة قدمت مقترحين احدهما ان يكون نائباً لكل 100 ألف ناخب ما يجعل عدد أعضاء البرلمان 175 نائباً، لافتاً إلى ان "رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لخطوات الكاظمي".

واشار الى ان " خطوة رئيس الوزراء بأن يزور منفذاً حدودياً في كردستان خطوة موفقة جداً".

واضاف ان " لقاء بلاسخارت بالمرجع الأعلى يمثل خريطة طريق للانتخابات المبكرة"، مؤكداً أن "المرجع الأعلى أكد على أن تُجرى الانتخابات في موعدها بمقدماتها الصحيحة".

ولفت الى ان " بلاسخارت ذهبت إلى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وهو من يبدأ الخطوة الأولى لطلب حلّ البرلمان".

واكد الشكري ان "العراق بدأ باتجاه الابتعاد عن سياسة المحاور"، مبيناً أن " الرئيس الفرنسي وعد بدعم الاتحاد الأوروبي للعراق في كل خطواته الإصلاحية".

واوضح ان " رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن ملف التفاوض في الحوار الاستراتيجي مع الجانب الأميركي".

ولفت الى ان "السلاح غير المرخص موجه ضد الدولة"، مؤكداً أنه " قريباً ستكون هناك مراسيم جديدة لتنفيذ أحكام الإعدام".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي-2223-1-1-1-2-1-2-1

البيدر: الكاظمي ليس رجل "سوشيال ميديا" وضرب الفساد سيتوقف على جديته 18 أيلول 2020 02:48 م

قوات لاتفيا

برلمان لاتيفيا تفوض قواتها المسلحة للمشاركة في عمليتين عسكريتين دوليتين في العراق والبحر المتوسط 18 أيلول 2020 02:24 م

الكاظمي

الساعدي: حكومة مصطفى الكاظمي تخطط لحكم العراق لأربع سنوات مقبلة 18 أيلول 2020 02:08 م

جمال كوجر

كوجر: الوضع المالي للعراق خلال العام المقبل سيكون صعباً جداً 18 أيلول 2020 02:03 م

safe_image

يسبح ضد التيار ... أول تعليق من الصدر على اتفاقات السلام العربية مع إسرائيل 18 أيلول 2020 01:55 م

وزير الخارجية

العراق يوجه رسالة جديدة لجيرانه على لسان وزير الخارجية .. ما تفاصيلها ؟ 18 أيلول 2020 01:44 م

الجيش التركي

الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر شمالي العراق 18 أيلول 2020 01:38 م

متهم

خبير قانوني يوضح طبيعة عمليات القاء القبض الاخيرة 18 أيلول 2020 01:35 م

التعليقات