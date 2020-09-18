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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 أيلول 2020 03:50 م

سالم الجلبي رئيساً للمصرف العراقي للتجارة

المصرف العراقي
أعلن المصرف العراقي للتجارة تسلم سالم الجلبي إدارة المصرف، ليتولى مهام المحافظة على مؤشرات الأداء الاستثنائية وغير المسبوقة للمصرف المصنف كأفضل مصرف في المنطقة وكأكثر مصارف العراق أماناً، حيث شهد خلال العام الماضي زيادةً في إيراداته، ونمواً كبيراً في المعدلات المالية الرئيسية، فضلاً عن تقديم المصرف الخدمات المالية للفئات المختلفة من المجتمع العراقي من خلال توسعته جغرافياً داخل العراق وخارجه.

شغل «الجلبي» قبيل انضمامه للمصرف العراقي للتجارة، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية، مناصب رفيعة كان آخرها منصب المستشار القانوني لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، حيث يمتلك خبرة معمقة في مجال تطوير الأعمال، ويتمتع بعقلية استراتيجية وخبرة ممتدة في السياسة العراقية، حيث شارك في صياغة الدستور العراقي الجديد بعد عام 2003، كما كان قد عين رئيسا لمحكمة جرائم الحرب العراقية عام 2004، وعمل مستشاراً لرئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.


وكان المصرف العراقي للتجارة قد شهد تطوراً ونمواً ملحوظاً، حيث وصل عدد فروعه داخل العراق إلى 25 فرعاً، كما توسع المصرف خارجياً منوعاً بذلك من محفظة أعماله مع أول مكتب تمثيلي للمصرف في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وافتتاح أول فرع خارجي له في الرياض المملكة العربية السعودية، ووضع خطة للتوسع مستقبلاً في عدة بلدان.


وتسلم سالم الجلبي منصبه الجديد خلفاً لفيصل الهيمص، الذي استقبل الجلبي وتمنى له التوفيق والسداد خلال مسيرته في الفترة القادمة، حيث أشار «الهيمص» إلى أن المصرف حقق إنجازات كبرى على مستوى الأعوام الماضية وأبرم العديد من الشراكات التي ساهمت في دعم الاقتصاد العراقي ككل، ولايزال أمام المصرف الكثير ليقدمه لدعم جهود إعادة اعمار العراق.
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