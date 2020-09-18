الصحة: تسجيل 4305 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4205 حالة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 4305 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4205 حالة في عموم العراق.وذكرت الوزارة في بيان أن "مختبراتها سجلت اليوم 4305 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4205 حالة، إضافة إلى 76 حالة وفاة".ونشرت الصحة العراقية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تقريرا بمستجدات الحالة الوبائية في البلاد على النحو التالي: