انفجار في قاعدة “سبايكر” الجوية شمالي بغداد

أعلن الجيش اليوم عن وقوع انفجار في قاعدة “سبايكر” الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد .
وذكرت قيادة عمليات صلاح الدين في بيان لها أن الانفجار وقع في أحد المخازن المهجورة بالقاعدة والذي كان يضم عبوات ناسفة مختلفة.
وأشار البيان الى ان الانفجار كان بسبب ” سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة” نافيا في الوقت ذاته تعرض القاعدة للقصف.
ولم يشر البيان حتى الان عما اذا كان الانفجار قد أوقع خسائر بشرية او مادية.
وذكرت قيادة عمليات صلاح الدين في بيان لها أن الانفجار وقع في أحد المخازن المهجورة بالقاعدة والذي كان يضم عبوات ناسفة مختلفة.
وأشار البيان الى ان الانفجار كان بسبب ” سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة” نافيا في الوقت ذاته تعرض القاعدة للقصف.
ولم يشر البيان حتى الان عما اذا كان الانفجار قد أوقع خسائر بشرية او مادية.