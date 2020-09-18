انفجار في قاعدة “سبايكر” الجوية شمالي بغداد

أعلن الجيش اليوم عن وقوع انفجار في قاعدة “سبايكر” الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد .

وذكرت قيادة عمليات صلاح الدين في بيان لها أن الانفجار وقع في أحد المخازن المهجورة بالقاعدة والذي كان يضم عبوات ناسفة مختلفة.

وأشار البيان الى ان الانفجار كان بسبب ” سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة” نافيا في الوقت ذاته تعرض القاعدة للقصف.

ولم يشر البيان حتى الان عما اذا كان الانفجار قد أوقع خسائر بشرية او مادية.



