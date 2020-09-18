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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 أيلول 2020 03:37 م

انفجار في قاعدة “سبايكر” الجوية شمالي بغداد

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أعلن الجيش اليوم عن وقوع انفجار في قاعدة “سبايكر” الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد .
وذكرت قيادة عمليات صلاح الدين في بيان لها أن الانفجار وقع في أحد المخازن المهجورة بالقاعدة والذي كان يضم عبوات ناسفة مختلفة.
وأشار البيان الى ان الانفجار كان بسبب ” سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة” نافيا في الوقت ذاته تعرض القاعدة للقصف.
ولم يشر البيان حتى الان عما اذا كان الانفجار قد أوقع خسائر بشرية او مادية.

 
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